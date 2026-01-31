Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Die Schwierigkeiten in Liebe, Gesundheit und Beruf sind Vergangenheit. Die Sterne verkünden ihre frohe Botschaft, denn in der nächsten Horoskop -Woche bessert sich die Lebenssituation von Steinbock-Frau und Steinbock-Mann. Lasse das gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 2.2. bis 8.2.2026 auf Dich wirken und wage eine Richtungsentscheidung.

Liebe und Partnerschaft

Wenn es zum Flirt kommt, bist Du nicht mehr zu bremsen. Deine Haltung in den menschlichen Beziehungen folgt inneren und äußeren Zwängen und Verführungen. Das hat Folgen! Die Frage ist, ob Du Dir Dein momentanes Desinteresse wirklich leisten kannst und ob Du dabei nicht Wichtiges versäumst. Sei auf der Hut. Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Dir Dein Schatz immer wieder ausweicht?

Gesundheit und Fitness

Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Übertreibe es nicht mit Deiner gesunden Ernährung! Aber achte darauf und lasse endlich das Fett weg.

Beruf und Finanzen

Du gehörst zu den absoluten Gewinnern und solltest Dich nicht verstecken. Bleibe rege und tue weiterhin etwas für Dein Glück. Es wird für Dich nicht so ganz leicht sein, immer die Ruhe zu bewahren. Du bist besonders empfindlich gegenüber allen Anforderungen von außen. Wenn Du willst, kannst Du aus Deinem Arbeitsteam das Letzte herausholen. Nicht immer verkaufst Du Dich und Deine Talente gut genug.