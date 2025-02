Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Liebe, Beruf und Gesundheit: In allen Lebensbereichen geht es in der aktuellen Horoskop -Woche voran. Allerdings nur, wenn Du auch etwas dafür tust. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 10.2. bis 16.2.2025 sagt Dir, worauf es bei Deinem Sternzeichen derzeit ankommt.

Liebe und Partnerschaft

Wenn jemand wirklich Dein Herz erobert hat, neigst Du zum Klammern. Es geht Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin bestens, zerstöre das nicht. Du hast ihn gefunden, den Herzensmenschen, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du total verschmelzen. Er will es auch. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren.

Gesundheit und Fitness

Stress kannst Du sehr gut beim Sport abbauen. Aber auch künstlerische Menschen tun Dir jetzt so richtig gut. Gönne Dir alles, was guttut. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Das Atmen fällt Dir schwer. Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit.

Beruf und Finanzen

Du kommst nicht gut an und solltest deswegen Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen. Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Dein Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter. Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen.