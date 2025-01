Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 27.1. bis 2.2.2025

Auch wenn Du enorme mentale Stärke besitzt, ein wenig Lebenshilfe von außen kann nicht schaden. Was Dein Seelenleben in der aktuellen Horoskop -Woche umtreibt, betrübt und beflügelt, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 27.1. bis 2.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele. Du solltest vorsichtig bei erotischen Angeboten sein. Was zunächst gut fürs Herz und für das Selbstbewusstsein ist, kann auch daneben gehen. Ziehe Dich für einige Zeit in die Stille zurück und prüfe, ob das der richtige Weg ist, um anstehende Entscheidungen leichter zu treffen. Blicke neben Dich, Dein Schatz steht Dir treu zur Seite.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du gesundheitlich Deinen Körper weiterhin vernachlässigst, sind die Folgen unangenehm. Du stellst Dich immer wieder unter enormen Leistungsdruck. Denke an Deine Gesundheit und gönne Dir ab und zu Ruhe und Entspannung. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen.

Beruf und Finanzen

Ein Projekt weckt Deinen Pioniergeist. Plane und gehe gezielt vor. Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Auch wenn man Dir am Arbeitsplatz nicht gerade entgegenkommt, bleibe verbindlich. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich!