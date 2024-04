Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

Dein Sternzeichen sollte laut aktuellen Wochenhoroskop für Stier vom 8.4. bis 14.4.2024 der Gesundheit und Fitness mehr Beachtung schenken. Im Beruf und in der Liebe könnten klare Worte und Taten für Fortschritt sorgen. Mehr astrologische Tipps verrät das Horoskop für die aktuelle Woche.

Die kosmische Inspiration für mehr Zufriedenheit in der Zukunft findet Dein Sternzeichen hier:

Liebe und Partnerschaft

Du bist in der Lage, auf den Partner oder die Partnerin gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden. Harmonie ist angesagt. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen Deines Partners oder Deiner Partnerin verstehst, sondern auch seine oder ihre Emotionen. Du tust gut daran, mehr auf Deine Gefühle und weniger auf den Verstand zu hören. Wenn Du das nicht klar trennst, kommt es nie zu einer Einigung.

Gesundheit und Fitness

Umgib Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor.

Beruf und Finanzen

Stress pur ist angesagt und Du weißt nicht, wie Du allen Anforderungen gerecht werden sollst. Überstürze nichts und arbeite nach System. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Du hast wesentlich größere Chancen, wenn Du Dich nicht selbst abbremst. Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig geworden bist und was Du schon seit langem aufgeschoben hast, bringst Du jetzt zum Abschluss.