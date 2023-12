Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Die Lebenssituation verlangt von Frau und Mann im Sternzeichen Stier Geduld und Achtsamkeit, denn sowohl in der Liebe als auch Gesundheit und im Beruf ist in der nächsten Horoskop -Woche vom 1.1. bis 7.1.2024 die Harmonie gefährdet. Wie Du wieder Energie sammeln und Dein Leben voranbringen kannst, liest Du im gratis Wochenhoroskop für Stier.

Die Horoskope für Stier blicken nicht nur in Deine Zukunft, sondern geben Dir auch Tipps für Dein Beziehungsleben:

Liebe und Partnerschaft

Einerseits bist Du sehr unternehmungslustig, andererseits möchtest Du aber auch mit der großen Liebe alleine sein. Beides lässt sich gut vereinbaren. Es beschäftigen Dich immer wieder die gleichen Fragen nach dem Sinn der Sache. Höre tief in Dich hinein, Du wirst die Antwort bekommen. Du kommst jetzt nicht darum herum, einen unkonventionellen Weg zu wählen. Außergewöhnliches lässt sich nicht anders lösen. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange.

Gesundheit und Fitness

Unternimm etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Deine Waage zeigt Übergewicht an. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Versuche mit Kräutertee den Magen zu beruhigen.

Beruf und Finanzen

Deine Sehnsucht nach Gemeinsamkeit findet offene Ohren und Herzen. Man wartet schon lange darauf, dass Du endlich den ersten Schritt tust. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Du bist schnell bereit, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch sollte Dein helfender Beistand nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst.