Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Für Frau und Mann im Sternzeichen Stier scheint es, als sei das Leben ein ständiger Kampf. Die Energie, welche Du in das Universum sendest, fällt jedoch auf Dich zurück. Nächste Horoskop -Woche laden Dich die Sterne dazu ein, Deine Hörner in Liebe, Gesundheit und Beruf abzulegen. Mehr verrät das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 22.4. bis 28.4.2024 .

Reise in die Welt der Astrologie und entdecke Deine Bestimmung. Mehr zum Sternzeichen Stier gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft

Die Ereignisse überschlagen sich. Dadurch wird es in der Liebe auch nicht langweilig. Nur ein versöhnliches Wort öffnet das Herz Deines enttäuschten Partners. Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst. Was brennt in Deinem Liebesleben auf dem Herzen? Deine Leidenschaft kann erst wieder lodern, wenn Du Raum schaffst und Schleusen öffnest.

Gesundheit und Fitness

Überprüfe Dein Befinden, um vorbeugen zu können. Gesundheit will immerhin gepflegt werden, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden. Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Unternimm mehr, um fit zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Bei neuen Aufgaben entdeckst Du ungeahnte Fähigkeiten. Profiliere Dich! Dir wird jetzt so richtig bewusst, wie notwendig es ist, etwas wirklich Neues auszuprobieren. Du darfst Dich nicht auf alten Erfolgen ausruhen. Aber setze Dich nicht unter Druck. Schraube Deine Erwartungen runter. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt, allerdings musst Du mit Verzögerungen rechnen. Werde nicht unruhig.