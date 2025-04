Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 21.4. bis 27.4.2025

Im Wochenhoroskop für Stier vom 21.4. bis 27.4.2025 erfährt Dein Tierkreiszeichen, in welchem Lebensbereich Veränderungen gerade besonders nötig sind. Schnappe Dir die kosmischen Tipps für die nächste Horoskop -Woche und lasse Dich von den Sternen inspirieren.

Liebe und Partnerschaft

Top Highlights, Eros pur und eine unwiderstehliche Ausstrahlung begleiten Dich durch herrliche Liebestage. Reise und unternimm viel. Aussprachen verlaufen leider kontrovers und heftig. Lasse Dich auf keinen Fall aus der Reserve locken und bewahre einen klaren Kopf. Eine unangenehme Überraschung erwartet Dich. Dein Selbstwertgefühl wird zum Galoppritt durch die psychische Landschaft gezwungen. Einem verführerischen Abenteuer kannst Du nur schwer widerstehen.

Gesundheit und Fitness

Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut und Dein Bedürfnis nach Veränderung lässt Dich nicht ruhen. Nutze Deine Energie! Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen.

Beruf und Finanzen

Du bist leicht genervt, keiner macht es Dir recht. Bitte fair bleiben. Du bist ein Gedanken-Akrobat, und das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Du solltest den Kopf abschalten und die Gefühle fließen lassen. Lasse Dich am Arbeitsplatz nicht immer in eine Ecke drängen! Während Kreative mit brillanten Ideen neue Trends setzen, suchen Kleinkrämer das Haar in der Suppe, um Unruhe zu stiften. Zu wem zählst Du Dich?