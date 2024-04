Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 29.4. bis 5.5.2024

Manchmal muss man die Vergangenheit einfach hinter sich lassen, um mit unbelastetem Herz in die Zukunft schauen zu können. Das Wochenhoroskop für Stier in der nächsten Horoskop -Woche vom 29.4. bis 5.5.2024 lädt zum Träumen ein. In der Liebe und im Beruf meint es das Schicksal gut mit Dir.

Liebe und Partnerschaft

Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit. Das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden. Unter Beachtung dessen blühen Partnerschaften auf und Singles werden sehr nette Bekanntschaften schließen. Du und Dein Schatz sind ein eingeschworenes Team. Angriffe von außen verpuffen. Lasse Dich inspirieren, aber gib keine Versprechen ab.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Du bist ein richtiger kleiner Genießer, denke trotzdem an Dein Verdauungsproblem. Dein Kreislauf ist nicht so ganz stabil, es kann zu Schwankungen kommen. Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um.

Beruf und Finanzen

An Deinem Arbeitsplatz herrscht ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima. Unverhoffte Ereignisse machen es Dir leicht, neue Ideen weiterzuentwickeln. Mit kleinen, aber klugen Schritten kommst Du am besten voran. Das Selbstvertrauen ist ausgeprägt und gesetzte Ziele werden mit Nachdruck verfolgt.