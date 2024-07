Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Bist Du glücklich in Deiner Partnerschaft oder hast Du im Moment Interesse an einer anderen Person? Dann solltest Du nächste Horoskop -Woche eine entsprechende Richtungsentscheidung treffen. Du möchtest mehr erfahren? Lies jetzt Dein kostenloses Wochenhoroskop für Stier vom 15.7. bis 21.7.2024 und informiere Dich auch, ob die Sterne es in Sachen Gesundheit und Finanzen gut mit Dir meinen.

Liebe und Partnerschaft

Vielleicht hängen Dir noch negative Gedanken nach oder Du ziehst Dich bewusst zurück und fühlst Dich niedergeschlagen. Grüble nicht weiter. In der nächsten Zeit gibt es störende Einflüsse von außen. Lasse Dich dadurch nicht aus der Reserve locken. Du sitzt am längeren Hebel. Deine Liebessterne stehen ideal! Reise und suche Dein Glück. Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Partner oder Deiner Partnerin nicht.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Jetzt geht rein körperlich noch weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Vermeide Schwerverdauliches, dabei unterstützt Du Deinen empfindlichen Magen. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern.

Beruf und Finanzen

Weißt Du genau, welches berufliche Ziel Du ansteuerst? Die Arbeit schaffst Du locker, nur keine Aufregung! Ein Projekt gerät ins Stocken, habe Geduld! Lasse Dich nicht auf Experimente bei der Arbeit ein, sonst winkt der Frust.