Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Laut dem neuen Wochenhoroskop für Stier vom 25.12. bis 31.12.2023 sollten sich Frau und Mann im Sternzeichen Stier ihre Kontakte in Beziehung und Partnerschaft für die nächste Horoskop - Woche bewusst aussuchen, um die nötigen Energiereserven für eine kommende Richtungsentscheidung zu sammeln.

Liebe und Partnerschaft

Erotisches Begehren braucht das Neue und Fremde. Neue Besen kehren zwar gut, nutzen sich aber auch ganz schnell wieder ab. Denke daran! In der Beziehung erlebst Du wundervolle Stunden, in denen eine tiefe Vertrautheit herrscht. Gefährde dieses Wohlbefinden nicht! Konsequent entziehst Du Dich Deiner Partnerin bzw. Deinem Partner, die oder der Dein Vertrauen missbraucht hat. Es ist möglich, dass sie bzw. er auf Dich zukommt. Sage, was Sache ist. Dein sexueller Trieb ist hyperaktiv. Höflichkeit, Takt und Rücksichtnahme sind lebenswichtig, damit kein Porzellan zerschlagen wird.

Gesundheit und Fitness

Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst. Deine Gesundheit ist stabil und robust. Mache weiter so! Achte auf Deine Gesundheit und sorge für einen angenehmen Ausgleich. Zu viele Probleme im Kopf tun Dir nicht gut. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist jetzt der richtige Moment dafür.

Beruf und Finanzen

Du bist einfallsreich und diszipliniert am Arbeitsplatz. Durch zwei verschiedene Arten von Hilfestellen werden unangenehme Dinge schnell gelöst. Du kannst zwar stolpern, aber nicht fallen. Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Turbulente Tage, viele Anfragen strömen auf Dich ein.