Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Wochenhoroskop Stier vom 10.11. bis 16.11.2025 | Horoskop der KW 46: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Nutze die Chancen, die das Leben Dir schenkt. Nicht nur Dein Liebesleben kann sich in der aktuellen Horoskop-Woche zum Positiven entwickeln, sondern auch andere Lebensbereiche. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 10.11. bis 16.11.2025 verheißt Dir unerwartete Gefühle und eine zielführende Zukunft.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 10.11. bis 16.11.2025.
Bleibt die Glückssträhne bestehen oder steht bald eine Richtungsentscheidung an? Mehr Vorhersagen für Stier gibt es unter:

Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Du bist liebebedürftig, Schmeichler haben jetzt ein leichtes Spiel bei Dir. Paare haben viel Spaß an neuen, gemeinsamen Ereignissen. Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten, doch schon bald bekommt Dein Liebesleben Aufschwung. Die Belastungen sind zwar deutlich zu spüren, aber Du fühlst Dich nicht wie ein Einzelkämpfer.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst leicht übermüdet, gönne Dir eine richtige Ruhepause. Deine Ernährung trägt momentan nicht optimal zur Gesundheit bei. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Bei einem langen Spaziergang kannst Du über Deine Träume nachdenken und neue Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir momentan nicht alles so reibungslos, wie Du es Dir wünschst. Jeder Termin gestaltet sich schwieriger als geplant, gute Nerven sind jetzt gefragt. Alles, was Du anpackst, hat Erfolg, wenn Du nüchtern und ohne Aggression vorgehst. Bleibe beruflich dran und nutze das Grundgerüst, das Du Dir aufgebaut hast. Wenn Deine gewohnte Disziplin und Selbstkontrolle einmal nachlassen, überbewerte das nicht.

