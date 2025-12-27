Wochenhoroskop Stier: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Die Lebenssituation verlangt von Frau und Mann im Sternzeichen Stier Geduld und Achtsamkeit, denn sowohl in der Liebe als auch Gesundheit und im Beruf ist in der neuen Horoskop -Woche die Harmonie gefährdet. Wie Du wieder Energie sammeln und Dein Leben voranbringen kannst, liest Du im gratis Wochenhoroskop für Stier vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 .

Die Horoskope für Stier blicken nicht nur in Deine Zukunft, sondern geben Dir auch Tipps für Dein Beziehungsleben:

Liebe und Partnerschaft

Du weißt genau, wie Du einem Menschen Sicherheit und Geborgenheit geben kannst. Das wird dankbar angenommen. Lasse Deinen Partner oder Deine Partnerin wissen, was Dich wirklich bewegt. Nicht nur Singles können jetzt lichterloh entflammen. Entscheidend ist Deine zuversichtliche Stimmung, Dein Enthusiasmus und Deine Heiterkeit. Dies wird auch von anderen Menschen positiv aufgenommen.

Gesundheit und Fitness

Die derzeit stabile physische Verfassung gibt Energie für neue Pläne. Bewege Dich, Du wirst Dich dann gleich viel wohler fühlen. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele.

Beruf und Finanzen

Du bist empfänglich für unterschwellige Andeutungen Deiner Kollegen. Kremple die Ärmel hoch, starte durch, Du landest einen Volltreffer. Eine harte Diskussion am Arbeitsplatz kann Dir die Sprache verschlagen. Du hast nur Dein Ziel im Kopf, sodass Du alles um Dich herum vergisst.