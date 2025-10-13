 1.973

Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Wochenhoroskop Stier vom 13.10. bis 19.10.2025 | Horoskop der KW 42: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 13.10. bis 19.10.2025 hält spannende kosmische Tipps für Dein Sternzeichen bereit. In der neuen Horoskop-Woche spielen Zeit und Erholung eine besonders große Rolle.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 13.10. bis 19.10.2025.
Dein Wochenhoroskop für Stier vom 13.10. bis 19.10.2025.  © 123RF/captainvector

Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Humorvoll und charmant weckst Du überall neue Sympathien. Bei einem Flirt bekommst Du starkes Herzklopfen. Versuche doch nicht immer, Deinem Schatz etwas vorzumachen, Du bist längst durchschaut. Du wirst umsorgt und bemuttert und schmilzt dahin.

Gesundheit und Fitness

Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Mehr Obst und Gemüse essen, das wirkt sich vorteilhaft auf die Gesundheit aus. Wie wäre es mal wieder mit einem Zahn-Check? Bei leiser Musik kannst Du richtig gut entspannen.

Beruf und Finanzen

Du solltest Dir genügend Zeit für die Entwicklung neuer Konzepte nehmen. Wirf Ballast ab, führe ein klärendes Gespräch am Arbeitsplatz. Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, wirkst Du trotzdem überzeugend. Durch unüberlegtes Handeln im Beruf kannst Du in eine verzwickte Lage kommen.

