Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Wer von Anfang an glaubt, dass die Ziele in der Zukunft unerreichbar sind, wird recht behalten. Stier-Mann und Stier-Frau überwinden im Beruf jedoch in der neuen Horoskop-Woche die Grenzen des Unmöglichen. Was Dich außerdem erwartet, zeigt Dir das Wochenhoroskop für Stier vom 14.7. bis 20.7.2025.