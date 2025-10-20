Wochenhoroskop Stier: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Stier-Mann und Stier-Frau sind in dieser Horoskop -Woche dazu eingeladen, in jedem Lebensbereich genauso hell wie die Sterne zu leuchten. Nimm Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 20.10. bis 26.10.2025 zu Herzen und achte auf Deine Gesundheit, dann kannst Du Deine kosmische Energie optimal nutzen.

Liebe und Partnerschaft



Mache Dir keine Sorgen, Dein Schatz ist einfach nicht ganz so romantisch veranlagt wie Du. Trotzdem sprühen die Funken überall, wo Du auftauchst. Zeige offen, auf welcher Seite Du wirklich stehst. Der Liebeshimmel ist klar, und eine spannende Begegnung könnte Dein Herz höher schlagen lassen. Du hast gerade ein paar emotionale Prüfungen zu bestehen - aber bitte, lasse Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht darunter leiden.

Gesundheit und Fitness

Tue endlich wieder das, was Dir wirklich Freude macht! Du bist körperlich gut in Form, und Dein Energielevel steigt. Wechselbäder am Morgen und Abend halten Deinen Kreislauf fit. Wenn Dich in letzter Zeit chronische Beschwerden oder Stimmungstiefs geplagt haben, kannst Du jetzt spürbar aufatmen, innere Ruhe kehrt langsam zurück.

Beruf und Finanzen

Alles, was Du jetzt mit klarem Kopf und ruhiger Hand angehst, wird Dir gelingen. Dein kreatives Denken bringt Dich ein großes Stück voran. Dank Deines schnellen Auffassungsvermögens ebnest Du Dir den Weg zum Erfolg. Auch wenn der Arbeitsalltag momentan etwas routiniert wirkt, genau diese Stabilität kann Dir jetzt Sicherheit und Struktur geben.