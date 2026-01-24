Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die Sterne raten allen Stier-Geborenen in der nächsten Horoskop -Woche zu mehr Achtsamkeit. Besonders die eigene Gesundheit sollte in Zukunft einen höheren Stellenwert im Leben einnehmen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 26.1. bis 1.2.2026 blickt mit Deinem Tierkreiszeichen auch auf die Chancen in der Liebe und im Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Bändige Dein aggressives Naturell etwas, dann bleibt es harmonisch. Nur wer Deine Seele berührt, hat auch Chancen. Du brauchst Liebesbeweise. Wenn Du so weitermachst, hat Deine anstrengende Zweisamkeit keine Chance mehr. Man merkt deutlich, dass Du dabei bist, Dich privat neu zu orientieren. Dabei bist Du hellwach und registrierst jedes Detail. Gut so!

Gesundheit und Fitness

Kleine Gewichtsschwankungen, setze auf richtige Ernährung. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil, das tut richtig gut.

Beruf und Finanzen

Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Verlasse Dich nicht auf andere, erledige Deine Sache selbst. Setze Deine Kräfte für eine aktuelle Aufgabe ein, es lohnt sich. Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen.