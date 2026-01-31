Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis zum 8.2.2026

Im Wochenhoroskop für Stier vom 2.2. bis zum 8.2.2026 heißt es, dass Deinem Sternzeichen nichts gelingen kann, wenn es von der Zukunft nur Schlechtes erwartet. Traue Deinem Sternbild in der nächsten Horoskop-Woche mehr zu. Die Himmelskörper erinnern Dich daran, dass Du den Schlüssel zum Erfolg in Dir trägst.

Dein Wochenhoroskop für Stier vom 2.2. bis zum 8.2.2026.
Sind noch nicht alle Themen zu Liebe, Beruf und Gesundheit geklärt, dann stöbere durch weitere Sternorakel für Stier:

Wochenhoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.

Liebe und Partnerschaft

Demnächst schwebst Du auf Wolke sieben, und zwar zu zweit. Die Liebe wird Dich jetzt voraussichtlich wie der Blitz treffen. Gehe ruhig einmal direkt auf das andere Geschlecht bzw. Dein Gegenüber zu. Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung - Herz, was willst Du mehr! Du kannst jetzt aufatmen und Dich von den belastenden Wochen der Vergangenheit befreien. Unternimm das, was Dir guttut.

Gesundheit und Fitness

Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden. Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf sowie besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für Dein persönliches Wohlbefinden.

Beruf und Finanzen

Ein würdevoller Auftritt, aber auch die Kommunikation ist für Dich sehr wichtig. Verstehen und Verstandenwerden gehören zu Deinen Bedürfnissen. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten Dich zum Umdenken anregen. Du bist zu unnachgiebig. Setze bei Verhandlungen mehr auf Diplomatie. Jetzt läuft eine sehr vielversprechende Phase. Du bist in Höchstform, sehr leistungsfähig und gut. Du erledigst Dein Arbeitspensum zügig.

