Wochenhoroskop Stier: So wird die neue Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Die neue Horoskop -Woche steckt für den Stier voller Überraschungen. Wenn es im Beruf bergauf gehen soll, ist jetzt voller Einsatz gefragt. Was die Sterne über Dein Liebesleben und die Gesundheit verraten, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 19.1. bis 25.1.2026.

Nicht nur in Liebesangelegenheiten ist ein Rat der Astrologie manchmal Gold wert. Die kosmischen Hinweise der Sternenkundler können auch in Sachen Gesundheit und Beruf für wertvolle Inspiration sorgen :

Liebe und Partnerschaft

Bringe das unmögliche Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin zur Sprache. Es fällt Dir leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln, da Dein gesamtes Denken und Fühlen sehr ausgeglichen ist. Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Wenn jetzt der Funke überspringt, brennt Dein Herz lichterloh.

Gesundheit und Fitness

Du darfst Dich nicht überanstrengen, denn Dein Rücken macht Dir schwer zu schaffen. Es wird Zeit, sinnlosen Ballast abzuwerfen. Tue etwas für Deinen Kreislauf, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen. Deine beste Energiequelle ist zurzeit Dein Zuhause. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst.

Beruf und Finanzen

Übung macht bekanntlich den Meister, also lege einen Gang zu! Wenn Du nicht schnell und entschlossen reagierst, gefährdest Du Deinen Erfolg. Du spürst, dass Deine hektische Art Dich nicht weiterbringt. Ein objektiver Blick erleichtert die richtige Einschätzung einer Angelegenheit. Es wäre nicht gut, jetzt Entscheidungen unter Druck zu fällen oder Studien, Verhandlungen und Geschäfte zu beginnen. Warte ab!