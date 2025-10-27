Wochenhoroskop Stier: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Stier-Frauen und Stier-Männer dürfen gespannt sein auf die neue Horoskop -Woche, denn ein astrologischer Blick ins Wochenhoroskop für Stier vom 27.10. bis 2.11.2025 verrät, dass mit vielen schönen Momenten und Liebesglück zu rechnen ist – allerdings kommt es auf Deine Taten an! Was genau zu tun ist, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Ein frecher Flirt kann zum gewagten Spiel mit dem Feuer werden. Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Man kann über alles reden, das ist effektiver als davonzulaufen oder anderweitig in Abwehrhaltung zu gehen.

Gesundheit und Fitness

Es ist Dein gutes Recht, Dich von allem zurückzuziehen und auszuspannen. Deine Seele braucht wieder ein paar Streicheleinheiten, dann fühlst Du Dich besser. Manchmal fühlst Du Dich etwas schlapp. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.

Beruf und Finanzen

Probleme, die schon seit längerem im Verborgenen schlummern, können jetzt aufbrechen. Lasse Dich nicht von Deinen Ängsten leiten, das wäre falsch. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und schlaue Schachzüge. Du hast Glück bei der Durchsetzung von bodenständigen Projekten. Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr.