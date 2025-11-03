Wochenhoroskop Stier: So wird diese Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Willst Du wissen, was Dich in dieser Horoskop -Woche erwartet? Im Wochenhoroskop für Stier vom 3 .11. bis 9.11.2025 erfährst Du, ob Dir in Sachen Gesundheit und Liebe eine Berg- und Talfahrt bevorsteht. Das Universum weiß, dass man manchmal erst die Vergangenheit hinter sich lassen muss, um mit Herz und Mut in die Zukunft blicken zu können.

Liebe und Partnerschaft

Es dauert nicht mehr lange, dann wirbeln Schmetterlinge durch Deinen Bauch. Hast Du schon gemerkt, dass Du Herzen im Sturm eroberst? Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist. Versuche, Deine innere Unruhe in den Griff zu bekommen. Tue nur das, was wirklich getan werden muss. Schaffe klare Verhältnisse.

Gesundheit und Fitness

Mal überdreht, mal schlapp. Haushalte besser mit Deinen Energien. Du darfst Dich nicht immer so sehr unter Erfolgszwang setzen. Du verspürst einen Vitalitätsschub sowohl körperlich also auch geistig. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip.

Beruf und Finanzen

Wenn Du weiterhin konsequent und konzentriert an Deinen Plänen arbeitest, dann wirst Du bald die Früchte ernten. Beruflich, aber auch privat. Erledige nur die dringenden und notwendigen Aufgaben und Arbeiten. Lasse alles andere liegen. Gönne Dir eine Auszeit. Versuche, in beruflichen Angelegenheiten wie gewohnt fleißig Deiner Arbeit nachzugehen. Wenn heute etwas Neues und Ungewohntes auf Dich zukommt, sage nicht gleich nein, ehe Du ein Ja ernsthaft erwogen hast.