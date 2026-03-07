Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Schnuppere mit Deinem Sternzeichen in die nächste Horoskop -Woche und erfahre, in welchem Lebensbereich dringend Handlungsbedarf besteht. In der Liebe läuft es für Dein Sternzeichen ganz hervorragend. Ein bisschen Zeit für sich selbst sollte im Leben immer Platz haben. Das Wochenhoroskop für Stier vom 9 .3. bis 15.3.2026 hat die richtigen Botschaften und Handlungsempfehlungen parat.

Liebe und Partnerschaft

Trotz kleiner Missstimmungen erwarten Dich sehr erotische und beglückende Stunden. Verzichte auf lange Kennenlernphasen, mache lieber Nägel mit Köpfen. Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen. Unbedachte Worte können leicht zu Missverständnissen und Streit führen. Trotzdem musst Du nicht alles auf die Goldwaage legen.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir einen Tag und lasse die Seele richtig baumeln. Denke an Dein Immunsystem und gib ihm, was es braucht. Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du Dich auch nicht überfordern.

Beruf und Finanzen

Belade Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern gehe alles in Ruhe an. Nur so entgehst Du dem Alltagsstress! Es besteht die Gefahr, dass Du andere Menschen unbedacht niederwalzt. Suche Möglichkeiten zu einem fairen Wettbewerb. Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und Dich von niemandem vereinnahmen lassen. Wenn Du Fragen hast, dann sprich mit einem Kollegen, der damit vertraut ist.