Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

In der nächsten Horoskop -Woche raten die Sterne zur Achtsamkeit in der Liebe und mehr Offenheit in Anbetracht starker Gefühle. Was die Woche für die gehörnten Männer und Frauen im Sternzeichen Stier noch bereithält, verraten Dir die Sterne und das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 16.3. bis 22.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich in einer geordneten Beziehung weißt, gibt es keinen Grund, diese durch Eskapaden aufs Spiel zu setzen – das wäre schade. Besuche oder ein kleines Spontanabenteuer in der Liebe bauen Dich so richtig auf. Höre auf, Deinen Partner oder Deine Partnerin immer wieder eifersüchtig zu machen! Eine wunderschöne Zeit für Liebende, denn Du bist in der Lage, sinnlich und harmonisch auf Deinen Schatz einzugehen und Deine Gefühle zu zeigen.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich mal wieder um eine gründliche Vorsorgeuntersuchung kümmern. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes.

Beruf und Finanzen

Du beeindruckst jemanden mit Deinem klugen Köpfchen – damit allein ist es aber nicht getan, riskiere auch mal einen erotischen Blick. Niemand kann Dich von Deinem Ziel abbringen, denn Du bist sehr ehrgeizig. Komplizierte Zusammenhänge liegen Dir nicht – Du möchtest etwas schnell erfassen und am liebsten sofort aktiv werden. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team. Das bringt Vorteile auf allen Seiten.