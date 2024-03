Wochenhoroskop Waage: Dein Horoskop für die Woche vom 18.3. bis 24.3.2024

Welche Überraschungen hält die aktuelle Horoskop Woche für Dich bereit? Ehrlichkeit in der Liebe, ein dringender Energieschub für die Fitness und mehr Harmonie im Beruf sind nur einige der Themen, die Waage Männer und Frauen in den nächsten Tagen sehr beschäftigen werden. Weitere inspirierende Horoskop-News bekommt Dein Tierkreiszeichen im gratis Wochenhoroskop für Waage vom 18.3. bis 24.3.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt lustlos bist, dann ist das auch ganz in Ordnung. Warum solltest Du Dich in Deiner Freizeit zu etwas zwingen, das Du gar nicht willst? Nutze jede Chance für ein Versöhnungsgespräch mit Deinem Herzblatt. Du verbreitest eine knisternd elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Wenn Du es zulässt, kommt viel auf Dich zu. Du tapst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen.

Gesundheit und Fitness

Schone Dich, Du bist viel zu schnell aufbrausend. Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder! Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen. Deine Stimmung ist stabil und positiv. Du neigst allerdings dazu, Dir zu viel zuzumuten. Kleine Pausen sind kein Zeichen von Schwäche.

Beruf und Finanzen

Schaffe Dir Glücksmomente. Nur so überstehst Du den grauen Alltag und bist den harten Anforderungen des Lebens gewachsen. Du schließt neue Kontakte, das ist günstig für Deine Geschäftsplanung. Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung.