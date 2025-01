Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 13.1. bis 19.1.2025

Kleine achtsame Pausen schenken Kraft und laden die Akkus wieder auf. Wie es Dein Sternzeichen sonst in der Liebe, Gesundheit und im Beruf in dieser Woche erwischt, weiß das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 13.1. bis 19.1.2025. Nutze den Blick in die neue Horoskop -Woche als Chance, einmal die Perspektive zu wechseln und Träume wahr werden zu lassen.

Liebe und Partnerschaft

Eine große Liebesenttäuschung droht, wenn Du jemanden zu sehr idealisiert hast. Gehe also immer mit offenen Sinnen durch das Leben. Du solltest ruhig bleiben, wenn man Dir Gefühle offenbart. Unterliege nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien. Vielleicht bist Du auf der Suche nach dem großen Abenteuer in der Liebe und so mancher Flirt lässt Dich das hoffen. Denke daran, Liebe macht blind.

Gesundheit und Fitness

Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache. Du solltest nichts überstürzen und das Herz ein wenig entlasten. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar. Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem ist stabil, das tut richtig gut.

Beruf und Finanzen

Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität. Du spürst genau, auf wen Du Dich verlassen kannst. Allerdings musst Du Dir nur noch darüber klar werden, was Du nun wirklich willst. Zwar tust Du alles mit Bedacht, kannst aber trotzdem leicht über das Ziel hinausschießen. Bei nötiger Besonnenheit winken produktive Tage. Du investierst Herzblut in Deinen beruflichen Aufgabenbereich, das kommt gut an.