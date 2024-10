Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Du kannst jetzt zu ungewöhnlichen Einsichten kommen oder ungewöhnlichen Menschen begegnen. Sei wachsam! Deine gereizte Stimmung hebt sich erst wieder, wenn Dein Partner oder Deine Partnerin zurück ist. Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert. Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.

Gesundheit und Fitness

Körperlich und seelisch geht’s endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst – nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden. Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Denke an Deine Gelenke, belaste sie wenig.

Beruf und Finanzen

Ein Übereifriger weckt in Dir Schuldgefühle bezüglich der Arbeitsmoral. Du weißt im Moment nicht, was Du zuerst erledigen sollst. Oberster Grundsatz sollte sein, dass Du Dich nicht nervös machen lässt. Achte darauf, dass Du mit Deinen Aufgaben rechtzeitig fertig wirst. Wehre Dich am Arbeitsplatz sofort und energisch gegen eine Ungerechtigkeit.