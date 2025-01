Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Liebe und Partnerschaft

Die Meinung Deines Partners oder Deiner Partnerin ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Dein Charme zieht andere mal wieder total in Deinen Bann. Jetzt gibt es Liebe pur. Selbst eingeschworene Singles lassen sich einfangen. Du bist träge und schlapp, und jede aufkeimende Unternehmungslust ist jetzt Gold wert. Motiviere Dich mit kleinen Aktionen.

Gesundheit und Fitness

Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Allerdings geht es rein körperlich weniger voran als in der Vergangenheit. Was soll's, es kommen auch wieder andere Zeiten! Gehe in die Natur, laufe Deine negativen und trüben Gedanken weg. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung.

Beruf und Finanzen

Auch wenn nicht alles so rosig aussieht, kann es sich trotzdem gut entwickeln. Ratschläge aus der oberen Etage solltest Du unbedingt beachten. Du hast ein Gespür für den Zeitgeist und weißt deshalb genau, was angesagt ist. Das ist wertvoll für alle, die sich in der Modebranche bewegen. Jeder Art von Teamarbeit kannst Du, einfach aus dem Bauch heraus, befruchtende Impulse geben. Deine Kollegen bewundern Dich für diese Gabe. Passe auf, dass Du nicht in falsche Projekte investierst, durchdenke Dein Vorgehen noch einmal ganz in Ruhe, bevor Du etwas unternimmst.