Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 22.1. bis 28.1.2024 offenbart Dir, welchen Einfluss die Himmelskörper auf Dein Tierkreiszeichen haben. Gemeinsame Zeit in der Partnerschaft führt zu mehr Harmonie in der Zukunft. In Sachen Gesundheit gilt es, Körper und Geist in der neuen Horoskop-Woche besser in Einklang zu bringen.