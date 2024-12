Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 30.12.2024 bis 5.1.2025

Die Sterne weisen Dir auch diese Woche wieder den Weg. Erfahre im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 30.12.2024 bis 5.12.2025 alles Wichtige rund um Dein Tierkreiszeichen. Der Sternenhimmel übt starke Kräfte auf die Lebensbereiche Liebe, Partnerschaft, Gesundheit und Karriere aus und bietet Dir auch in der aktuellen Horoskop -Woche wieder einige Chancen an, die Du annehmen solltest. Lasse Dich durch die Herausforderungen nicht verunsichern und erfahre hier alles, was Du zu dieser Woche wissen musst.

Liebe und Partnerschaft



Geduld ist jetzt gefragt, Ausdauer und etwas Voraussicht. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln. Ob liiert oder Single, es muss etwas laufen, es muss sich etwas abspielen. Sei spontan und mache einfach mal verrückte Dinge! Du entwickelst eine echte Vorfreude auf die kommende Zeit, bist aber auch ein wenig nervös. Alles wirkt geheimnisvoll. Werde nicht übermütig, auch wenn jetzt alles so läuft, wie Du es Dir vorstellst. Leben und leben lassen, das muss Deine Devise sein.

Gesundheit und Fitness

Du strotzt vor Kraft und Energie. Du steckst voller Pläne und kannst Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor, der Schein könnte trügen! Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf. Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Endlich bewegt sich etwas vorwärts und Du kommst Stück für Stück voran. Höre weiterhin auf das, was man Dir vertraulich mitteilt. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut. Deine Erfolgskurve weist Dir neue Wege. Zerrede nichts, sondern schreite zur Tat. Nur so kannst Du zeigen, was Du drauf hast. Es fällt Dir leicht, andere Menschen mit Deinen Gedanken und Erkenntnissen in den Bann zu ziehen und zu überzeugen.