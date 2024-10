Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 7.10. bis 13.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Ein Thema lässt Dich und Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht ruhen. Nur Offenheit bringt Euch jetzt weiter. Bringe die Sache so schnell wie möglich in Ordnung. Ein Liebesgeheimnis verschließt Du in Deinem Herzen – und das ist auch besser so, denn die anderen würden Dich nicht verstehen. Es gibt jetzt schnell erhitzte Gemüter. Wenn Dein Schatz jetzt auf Macho macht, dann habe etwas Geduld, das legt sich wieder. Schon ein kleines Dankeschön kann wahre Wunder bewirken.

Gesundheit und Fitness

Deinem Körper würde etwas Schonung guttun. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe. Überfordere Deinen Körper nicht mit zu vielen Aktivitäten. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist jetzt der richtige Moment. So köstlich aufwendiges Essen auch sein kann, im Übermaß ist es bedenklich. Widerstehe der Versuchung und denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schiefgehen. Lasse Dir im Job bloß nicht die Zügel so einfach aus der Hand nehmen. Traue Dir endlich etwas mehr zu. Du kannst es! Jetzt solltest Du Dich im Job besonders anstrengen, es wird sich lohnen. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt.