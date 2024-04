Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Was die Astrologen uns Sternenkundler Dir vom Sternzeichen Waage für die nächste Horoskop - Woche zu sagen haben, kannst Du in Deinem persönlichen Sternorakel nachlesen. Die Sterne haben gesprochen und verraten Dir im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 22.4. bis 28.4.2024 was Dir in Sachen Liebesleben, Beruf und Gesundheit bevorsteht.

Liebe und Partnerschaft

Langsam wird es etwas ruhiger. Aber keineswegs langweilig. Nach diesem Zwischenstopp erlebst Du noch mal Leidenschaft pur. Deine Fantasien sind manchmal bunter als Dein Alltagsleben. Vermisst Du bei Deinem Partner manchmal die Zärtlichkeit, dann mache selbst den ersten Schritt. Vielleicht bedarf es nur des Anstoßes. Gehe beim Flirten aufs Ganze.

Gesundheit und Fitness

Natürlich weißt Du wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben. Du fühlst Dich sehr schlapp und sollten mehr trinken. Achte darauf, Dich aber sportlich nicht gleich zu überanstrengen. Kleine gezielte Übungen reichen aus, um sich in Form zu halten. Deine Energievorräte lassen sich so leicht wieder auffüllen.

Beruf und Finanzen

Du gehst bei geschäftlichen Entscheidungen sehr weise vor. Vermutlich musst Du Dich mit etwas auseinandersetzen, was Dir Unbehagen bereitet. Deine Energie und Dein Geschick werden am Arbeitsplatz bewundert. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen. Bleibe Deinen Zielen treu, ein Kompromiss nutzt Dir selbst gar nichts. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und verfügst über schlaue Schachzüge.