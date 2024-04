Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 8.4. bis 14.4.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dein Herz nicht öffnest, dann entgeht Dir sehr viel. Dein Misstrauen nervt den Partner oder die Partnerin manchmal ganz gewaltig. Mache Dich bereit für einen Umschwung in Deinem Liebesleben. Du machst Deinen Partner oder Deine Partnerin glücklich, indem Du mehr Zeit für ihn oder sie hast.

Gesundheit und Fitness

Du bist müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht. Schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben. Dann kann Dich ein deutlicher Kraftschub aus Deinem Tief heben. Du solltest Dich jedoch auch vor Energieräubern schützen. Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit.

Beruf und Finanzen

Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Das wird Dir nicht sehr leicht fallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst. All Deine Flexibilität ist gefordert, um den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Setze Dein Fingerspitzengefühl ein und wage etwas. So wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit dem Chef oder den Kollegen in Ruhe vor. Auch wenn Du keine Lust dazu hast, solltest Du Dich mit den Einzelheiten befassen. Die Pflicht ruft, erfülle Deine Aufgaben!