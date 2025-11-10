Wochenhoroskop Waage: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Die Sterne helfen Waage-Frau und Waage-Mann in der aktuellen Horoskop -Woche dabei, wieder mehr Harmonie zu finden , denn ein aufgewühltes Herz ist kein guter Berater. Was die Himmelskörper Dir in Deiner aktuellen Lebenssituation empfehlen, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 10.11. bis 16.11.2025.

Liebe und Partnerschaft



Du solltest eher die Weisheit des Lächelns leben, bevor Du anderen Menschen zu sehr auf die Füße trittst und Dich selbst verausgabst. Sieh nicht so oft zurück und frage nicht ständig, was hätte sein können. Nimm jeden Tag so an, wie er ist, und sei optimistischer. Im harmonischen Einklang mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin schöpfst Du neue Kraft. Wenn Du abwartest, kann sich ein Herzenswunsch erfüllen.

Gesundheit und Fitness

Packe öfter mal die Sporttasche für das Fitnesscenter. Gib Deinen Träumen und Fantasien hin und wieder freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Du verspürst einen Vitalitätsschub, sowohl körperlich als auch geistig. Achte auf giftfreie und gesunde Nahrungsmittel.

Beruf und Finanzen

Du gehst jetzt alle Vorhaben mit einer großen Portion Idealismus an. Das bedeutet momentan einen hohen Anspruch an Deine eigene Leistung. Auch ein größerer Arbeitsberg kann Dir nichts anhaben - vorausgesetzt, Du vergeudest Deine Kräfte nicht planlos. Alles verläuft glatt, also regeneriere Deine Kraftreserven. Achtung: Setze jetzt beruflich nicht alles auf eine Karte.