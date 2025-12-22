Wochenhoroskop Waage: So wird diese Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Die Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft und Anerkennung im Beruf benebelt Waage-Frau und Waage-Mann in dieser Horoskop -Woche die Sinne. Konzentriere Dich auf Deine wahre Vorstellung vom Leben und nutze das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 22.12. bis 28.12.2025 zur Selbstreflexion.

Liebe und Partnerschaft



Einfach wird es nicht, die Sterne stehen eher auf Spannung als auf Harmonie, und das wirst Du in den nächsten Tagen deutlich spüren. Gehe einer Konfrontation nicht aus dem Weg. Du wirst einiges an Dir selbst entdecken, dass Du bisher aus Bequemlichkeit ignoriert hast. Noch verläuft alles ruhig, aber schon bald kannst Du richtig schöne Highlights erleben. Lasse Dich überraschen. Durch Klammern verschlimmerst Du die Beziehung zu Deinem Schatz nur.

Gesundheit und Fitness

Sorgen schlagen Dir auf den Rücken. Vertraue Dich jemandem an. Deine Fitness ist momentan nicht besonders gut, und ein hartes Training wäre jetzt wenig sinnvoll. Gehe raus in die Natur und laufe Deine trüben Gedanken weg. Sorge für genussvolle Entspannung, das tut Dir jetzt besonders gut.

Beruf und Finanzen

Du arbeitest im Job für zwei, damit machst Du Dir keine Freunde. Blitzartige Einfälle können Dir neue Möglichkeiten eröffnen, also zögere nicht! Mache aber nicht andere für Deine eigenen Versäumnisse verantwortlich. Du erhältst ein neues Aufgabengebiet, das Dich voll ausfüllen wird. Zeige, was in Dir steckt - es wird sich als sehr erfolgversprechend erweisen.