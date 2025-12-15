Wochenhoroskop Waage: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Positive Gedanken können Deine Zukunft zum Guten verändern. Die aktuelle Horoskop -Woche hält Chancen bereit, in einem bestimmten Lebensbereich richtig durchzustarten. Welche Ratschläge die Astrologie Deinem Sternzeichen noch schenkt, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 15.12. bis 21.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Eine Welle von Spontanität und Lebendigkeit trägt Dich. Aus dieser tiefen Gefühlsebene heraus kannst Du viel Spaß und Freude erleben. In Bereichen, in denen Du mit Schwierigkeiten rechnen musst, findest Du Verständnis und Toleranz. Positive Ereignisse stehen bevor. Du wirkst auf andere momentan sehr leidenschaftlich und intensiv. Da wird es Dir leicht fallen, jemanden zu beeindrucken. Du sehnst Dich nach Romantik und Zärtlichkeit.

Gesundheit und Fitness

Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um! Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend.

Beruf und Finanzen

Plane eine wichtige Aussprache mit Geschäftspartnern und Arbeitskollegen. Bereite Dich gut vor und bringe alles zur Sprache. Sorge für mehr Gelassenheit, dann öffnen sich die Erfolgstüren. Lasse Dich nicht entmutigen, aus der Kritik anderer spricht nur der Neid. Eine neue Aufgabe kommt überraschend auf Dich zu und verlangt viel Einsatzbereitschaft.