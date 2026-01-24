Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche rät Waage-Frau und Waage-Mann zu mehr Bewegung, dann klappt es auch mit der inneren Harmonie. Die Liebessterne sehen für Dein Tierkreiszeichen die Erfüllung einiger Wünsche kommen. Das Wochenhoroskop für Waage vom 26.1. bis 1.2.2026 wirft einen Blick auf die Chancen, die das Schicksal in Zukunft für Dein Sternzeichen bereithält.

Führt das Streben nach Harmonie und Glück zum Erfolg? Nicht nur das Waage-Wochenhoroskop gibt kosmische Tipps für ein erfülltes Leben:

Liebe und Partnerschaft

Du bist verliebt, dadurch blühst Du so richtig auf. Den Argusaugen Deines Herzblatts entgeht nichts, außerdem ist es vorgewarnt. Wenn Du gebunden bist, solltest Du mit Deiner starken Flirtlust nichts provozieren. Deine Aktivitäten könnten voll in die Hose gehen. In der nächsten Zeit gibt es störende Einflüsse von außen. Lasse Dich dadurch nicht aus der Reserve locken. Du sitzt am längeren Hebel.

Gesundheit und Fitness

Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche. Es ist nicht so ganz einfach, Dich auf Dauer so richtig fit zu halten. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Ein neues Zipperlein lähmt einmal wieder Deine Aktivität.

Beruf und Finanzen

Stehe gewagten Unternehmungen eher skeptisch gegenüber. Nicht jeder Plan ist wirklich gut. Gehe kein großes Risiko ein. Nicht jeder, der vor Dir kuscht, ist Dir auch wohlgesonnen. Dein Fleiß zahlt sich aus in Form von Karrierechancen. Es besteht die Gefahr, dass Du andere Menschen unbedacht niederwalzt. Suche Möglichkeiten zu einem fairen Wettbewerb.