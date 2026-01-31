Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Dank der vorteilhaften Sternenkonstellation können sich Waage-Frau und Waage-Mann in der nächsten Horoskop -Woche auf viel Harmonie in Liebe, Gesundheit und Beruf freuen. Koste dieses Gleichgewicht aus, welches Du mit den kosmischen Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 2.2. bis 8.2.2026 lange halten kannst.

Ob ein Stimmungsumschwung in der Zukunft von Waage zu erwarten ist, sagen Astrologen in ihren Prognosen voraus:

Liebe und Partnerschaft

Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn Du sie überbewertest. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Feste Beziehungen bekommen eine große Portion Glück ab. Lasse Deiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht verlierst Du Dich in Deinen Illusionen. Das wäre eine große Bereicherung in Deiner Partnerschaft. Offenheit bringt Dich Deinem Schatz näher und schärft den Blick für das Wesentliche.

Gesundheit und Fitness

Überprüfe Dein Befinden, um vorbeugen zu können. Gesundheit will immerhin gepflegt werden, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Gesundheitlich bist Du absolut fit. Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Deine Energievorräte scheinen unbegrenzt zu sein.

Beruf und Finanzen

Dynamisch, schwungvoll, kontaktfreudig, das sind Deine Stufen zum Erfolg. Irgendetwas ist faul; liegt es an Dir oder an jemand anderem? So aussichtslos wie Du meinst, ist Deine Lage nicht. Setze Dich durch! Die Welt liegt Dir tatsächlich zu Füßen. Die Karriere sieht gut aus, der Job macht Dir Spaß und der Chef ist stolz auf Dich.