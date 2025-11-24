 875

Wochenhoroskop Waage: So wird die aktuelle Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Wochenhoroskop Waage vom 24.11. bis 30.11.2025 | Horoskop der KW 48: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die aktuelle Horoskop-Woche lockt mit Liebesglück, energetischen Strömungen der Himmelskörper und beruflichem Erfolg. Doch in allen Lebensbereichen rät das Wochenhoroskop für Waage vom 24.11. bis 30.11.2025, die richtige Balance zu finden.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 24.11. bis 30.11.2025.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 24.11. bis 30.11.2025.  © 123RF/surgay

Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Schaue Dich genau um, es ist jemand da, der Deinen Herzenswunsch erfüllt. Verabrede Dich spontan, das wird richtig amüsant. Du kannst Dich wirklich nicht beklagen. Du wirst von Deinem Schatz freudig überrascht und auch so wird Dir mancher Wunsch erfüllt werden. Zwar ist Dein Wunsch nach einem harmonischen Miteinander ausgeprägt, Du kannst aber irgendwie nicht über Deinen Schatten springen!

Gesundheit und Fitness

Gute Zeiten brechen an für Dich, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese auch gezielt ein. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten wohlwollend Deinen derzeitigen Lebensablauf und Deine Lebensplanung. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich.

Beruf und Finanzen

Dein Tatendrang ist einfach nicht zu bremsen, denke trotzdem an Dich. Du hast eine herrliche Zeit vor Dir, die Dir beruflich viel bringen kann. Überlasse nichts dem Zufall, steuere Dein Ziel wohlüberlegt an. Es wird anstrengend, stelle Dich auf Mehrarbeit ein. Begegnungen mit anderen, auch fremden Menschen, gewinnen einen vertraulichen und innigen Charakter. Nicht leichtgläubig werden!

