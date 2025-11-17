Wochenhoroskop Waage: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Deine eigenen Bedürfnisse sollten im Leben eine wichtige Rolle spielen. Ob in der Liebe oder Gesundheit: Die Himmelskörper weisen Dir in der neuen Horoskop -Woche den Weg in eine Zukunft mit mehr Harmonie und Zufriedenheit. Erfahre hier, welche kosmischen Tipps das Wochenhoroskop für Waage vom 17.11. bis 23.11.2025 für Deine Lebenssituation bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Die derzeitigen Spannungen werden durch positive Einflüsse gemildert. Lasse Dich verwöhnen und halte nicht an alten Dingen fest. Dein Mut und Deine Entschlossenheit sind sehr beeindruckend. Verbeiße Dich aber nicht in diese starre Haltung, gib Dich locker. Deine privaten Beziehungen beinhalten eine Note der Harmonie und des freundlichen Entgegenkommens. So emotional war es schon lange nicht mehr. Wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte zu hüpfen, ist nicht Deine Sache.

Gesundheit und Fitness

Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden. Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. In der nächsten Zeit musst Du mit inneren Spannungen rechnen.

Beruf und Finanzen

Nicht alle höflichen Leute sind Dir auch wohlgesonnen. Misstraue vordergründigen Freundlichkeiten, die nicht von Herzen kommen. Du hast eine herrliche Zeit vor Dir, die Dir beruflich viel bringen kann. Überlasse nichts dem Zufall, steuere Dein Ziel wohlüberlegt an. Wenn eine neue Regelung Deine liebgewordenen Gewohnheiten durchbricht, solltest Du Flexibilität beweisen und aus der neuen Situation lernen. Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr. Das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt die Powerkurve bald.