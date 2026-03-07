Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Die nächste Horoskop -Woche lässt Waage-Geborene vor allem in der Liebe nicht kalt. Laut den astrologischen Weissagungen bekommen es Menschen vom Sternzeichen Waage diese Woche mit spannenden Begegnungen zu tun. Doch keine Bange, bist Du darauf eingestellt, kannst Du das Schicksal jederzeit zum Positiven wenden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 9 .3. bis 15.3.2026 verrät Dir , was Dich im Bereich Gesundheit, Liebe und Beruf erwartet.

Liebe und Partnerschaft

Wenn jetzt zu viel auf Dich einströmt, solltest Du Dich ganz auf Dich selbst besinnen. Erkenne, dass nur Du wichtig bist, und handle danach. Dein Charme zieht andere mal wieder total in Deinen Bann. Schließe eine alte Liebesgeschichte ab, die Sache ist schon lange vorbei.

Gesundheit und Fitness

Lasse Deine Vorhaben nicht in Freizeitstress ausarten, das tut Dir nicht gut. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Vermeide jetzt Stress, wo Du nur kannst – nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Nur wenn Du jetzt nichts erzwingst, kommt der berufliche Erfolg von allein. Deine Durchsetzungskraft und Lebensfreude sprechen für Dich. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben. Du weißt: Wenn Dich einmal bei einer Sache die Begeisterung gepackt hat, fällt es Dir schwer aufzuhören. Hüte Dich jetzt vor Überforderung. Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis.