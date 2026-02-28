Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Eine neue Liebeswoche steht an. Was die nächste Horoskop -Woche Deinem Tierkreiszeichen zu sagen hat, kannst Du hier nachlesen. Die Sterne haben gesprochen und verraten im Wochenhoroskop für Waage vom 2.3. bis 8.3.2026 , was Dir in Zukunft in Sachen Liebesleben, Beruf und Gesundheit bevorsteht.

Liebe und Partnerschaft

Mache heute ruhig größere Pläne für die Zukunft, denn all Deine Probleme sind wie weggeblasen. Du bist kreativ und inspiriert wie nie. Singles werden derzeit an der Kontaktbörse hoch gehandelt. Verwirrende, aber auch süchtig machende Augenblicke wirst Du nicht vergessen. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich. Gehe raus, lasse es Dir gut gehen und streife die schlechten Einflüsse einfach ab. Dein Körper und Deine Seele werden es Dir danken. Du brauchst regelmäßige Entspannungspausen. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise!

Beruf und Finanzen

Überlege genau, was Du tust, und reduziere somit Deine Fehlerquote. Nervlich hochgetourt, bemühe Dich um ein sachliches Verhalten. Beruflich kannst Du Dich ruhig etwas hängen lassen. Du hast viel geleistet, und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Du hast ein besonderes Feeling und verstehst es, Kontakte beruflich zu nutzen.