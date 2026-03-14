Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Welche Überraschungen hält die nächste Horoskop -Woche für Dich bereit? Ehrlichkeit in der Liebe, ein dringender Energieschub für die Fitness und mehr Harmonie im Beruf sind nur einige der Themen, die Waage Männer und Frauen in den nächsten Tagen sehr beschäftigen werden. Weitere inspirierende Horoskop-News bekommt Dein Tierkreiszeichen im gratis Wochenhoroskop für Waage vom 16.3. bis 22.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Die Befreiung aus alten Verstrickungen wirkt wie eine Verjüngungskur. Sei gerade jetzt offen für Neues und ziehe Dich nicht zurück. Dank Deiner lebenslustigen Einstellung erwartet Dich als Single eine abwechslungsreiche Zeit. Der Flirtmond steht am Firmament und führt Dich in den nächsten Tagen zu richtig tollen Liebeserlebnissen. Lasse Dich nicht zur Unbesonnenheit hinreißen, werde nicht zornig und lasse Dich auf keinen Fall aus der Reserve locken.

Gesundheit und Fitness

Dein hohes Energieniveau tut Dir richtig gut. Falls Du gerade Urlaub machst, plane viel Ruhe ein und belaste Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm. Gesundheitlich bist Du absolut fit. Deine Einsamkeit kann Dich langsam kaputtmachen – gehe unter Menschen!

Beruf und Finanzen

Dein Verantwortungsgefühl meint, dass andere Dinge erst einmal wichtiger sind als der Job. Setze Dich nicht unter Druck – alles ist erledigt. Schraube Deine Erwartungen runter. Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Triff Entscheidungen, vertritt klare Standpunkte und lege los. Wankelmütige werden sonst von entschlossenen Machern überrollt.