Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 12.8. bis 18.8.2024

Wie wird die neue Horoskop -Woche für Wassermann-Geborene? Du willst wissen, was auf Dich zukommt? Das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 12.8. bis 18.8.2024 weiht Dich in die Geheimnisse Deiner Zukunft ein.

Liebe und Partnerschaft

Du bist offen für neue Menschen und Abwechslung. Dein Schatz könnte das missverstehen. Ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin über alles bringt große Erleichterung. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden – halb so schlimm, das vergeht wieder. Schon lange hat Dich jemand ganz tief ins Herz geschlossen.

Gesundheit und Fitness

Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist. Trotzdem solltest Du wieder mehr Sport treiben. Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad. Halte Dein Herz frei von Wut und Hass. Gesundheitliche Störungen verlieren sich und Deine Kräfte werden zurückkehren. Du fühlst Dich wieder voll Energie und Stärke, aber übertreibe es nicht!

Beruf und Finanzen

Bewahre Ruhe, ein Zufall kann Deine Berufsprobleme lösen. Prozesse der Veränderung und Regeneration durchlaufen den Berufsalltag. Diese Transformation bringt positive und stärkende Unterstützung. Deine Erfolgskurve weist Dir neue Wege. Zerrede nichts, sondern schreite zur Tat. Nur so kannst Du zeigen, was Du drauf hast. Verzettle Dich jetzt nicht in allzu vielen Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss.