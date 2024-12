Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 2.12. bis 8.12.2024

Was Du aus anderen Horoskopen noch für Dich mitnehmen solltest:

Liebe und Partnerschaft

Du hast die volle Unterstützung Deines Schatzes und gleichzeitig bestrahlt Dich eine aufbauende Sonnenenergie. Was willst Du mehr! Ein Thema lässt Dich und Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht ruhen. Nur Offenheit bringt Dich jetzt weiter. Bringe die Sache so schnell wie möglich in Ordnung. Nutze die tollen Begegnungen und flirte auf Teufel komm raus. Schon ein kleines Dankeschön kann wahre Wunder bewirken.

Gesundheit und Fitness

Du solltest mal wieder mehr auf gesunde Ernährung achten. Das tut Körper und Geist gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Ein etwas beunruhigender Schlaf begleitet Dich vorübergehend. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Es ist an der Zeit etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen.

Beruf und Finanzen

Du hast eine eher etwas ruhige Zeit vor Dir und kannst somit nochmal Kraft tanken. Beruflich hast Du jetzt erst einmal die Nase vorn. Auch wenn es kleinere Komplikationen geben sollte, wirst Du diese meistern. Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter. Ein offenes Gespräch unter Kollegen klärt so einiges.