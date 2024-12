Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 23.12. bis 29.12.2024

Im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 23.12. bis 29.12.2024 warten auf Männer und Frauen in diesem Sternzeichen spannende astrologische Tipps für alle Lebensbereiche. Profitiere von der himmlischen Wegbegleitung und lasse Dich von den Sternen durch die neue Horoskop -Woche navigieren.

Liebe und Partnerschaft

Nicht aufregen, wenn komplizierte Dinge sich noch nicht so ganz gelöst haben, Du schaffst das schon noch! Liebe verleiht manchmal Flügel. Singles machen in absehbarer Zeit eine Neuentdeckung. Mit viel Feingefühl kannst Du eine verfahrene Situation retten. Bleibe also auf dem Teppich und checke alles gut ab! Habe kein schlechtes Gewissen, wenn Du ab und zu einmal nichts tust und gemeinsam mit Deinem Schatz die Seele baumeln lässt.

Gesundheit und Fitness

Das Universum liefert viel Kraft. Das ist Ideal, um sich im Fitnessstudio so richtig auszutoben. Du bist in einer guten Verfassung und verfügst über starke Energien. Höre auf Deinen Körper, denn er sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum! Du bist zu leichtsinnig, achte mehr auf Deinen Kreislauf.

Beruf und Finanzen

Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn als Du glaubst. Wenn Du so weitermachst, kommst Du sicher zum Erfolg. Liegengebliebenes bekommst Du problemlos auf die Reihe. Zum Thema Arbeitsplatz solltest Du Dir erstmal einen umfassenden Überblick verschaffen, ehe Du versuchst, darauf Einfluss zu nehmen.