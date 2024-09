Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

Auch in der aktuellen Horoskop -Woche hält das Universum wieder einige Überraschungen bereit. Was Dir die Sternenkundler mit auf den Weg geben wollen und wie Du Deine Zukunft voller Glück gestalten kannst, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 30.9. bis 6.10.2024.

Liebe und Partnerschaft

Du hast es leichter, wenn Du zu Dir selbst stehst. Der Kosmos verwöhnt Dich und schickt Dir nur das, was zu Dir passt! Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung. Du fühlst Dich in den Armen Deines Schatzes rundum geborgen. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lasse einfach los.

Gesundheit und Fitness

Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen.

Beruf und Finanzen

Es drohen kleine Reibereien mit den Kollegen. Ordne Dich nicht unter, aber versuche auch nicht, unbedingt Deinen Willen durchzusetzen. Sprich über Deine Pläne, Du erhältst dabei interessante Anregungen. Die laufenden Unternehmungen machen Dir schwer zu schaffen. Um Dein Ziel sicher zu erreichen, scheue kein kalkulierbares Risiko.