Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Liebe und Partnerschaft

Du bohrst zu viel in der Partnerschaft. Erheblicher Streit liegt in der Luft. Ein neuer Flirt reagiert verschreckt, wenn Du allzu forsch vorgehst. Sprich ein Thema an, das Du schon länger vor Dir hergeschoben hast. Du kannst heute gut mitteilen, was Dich im Innersten bewegt. Bei Deinem Verhalten musst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Herzensmensch gekränkt ist.

Gesundheit und Fitness

Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Ängste belasten Deine Seele. Löse Dich davon. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege.

Beruf und Finanzen

Dein Denken und Reden wird etwas flüchtig und unausgewogen sein. Durch diese Ungehaltenheit provozierst Du andere und weckst deren Unmut. Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, Du wirkst trotzdem überzeugend. Deinen Wunsch nach mehr Erkenntnis und innerem Wachstum verbindest Du mit Intuition und Fantasie. Dadurch sind manche Themen nicht richtig greifbar. Bis auf kleine Schwächen geht es Dir prima. Lasse Dir bei neuen Projekten Zeit und lege Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung.