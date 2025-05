Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Liebe und Partnerschaft

Du schwebst auf Wolke sieben, eine schöne Zeit zum Verlieben und zum Kuscheln. Dein Liebesleben steht auf einem harten Prüfstand, lasse Dich nicht entmutigen. Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt, und jemand fühlt sich sehr angesprochen.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft, nur so kommt Dein Kreislauf wieder in Schwung! Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Gönne Dir viel Schlaf, dann bleibst Du gut drauf. Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte.

Beruf und Finanzen

Du bist ein Gedanken-Akrobat, und das ist auf Dauer ganz schön anstrengend. Du solltest den Kopf abschalten und die Gefühle fließen lassen. Konzentrierte Leistung zu zeigen ist immer anerkennenswert. Man ist aber auch so überzeugt davon, dass man sich auf Dich verlassen kann. Am Arbeitsplatz wirst Du von allen Seiten umworben, Dein Typ ist sehr gefragt. Dort musst Du damit rechnen, dass sich die Ereignisse überstürzen.