Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Dein Elan wirkt ansteckend und Dein Partner oder Deine Partnerin ist gerne an Deiner Seite. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst. Für Dich ist es sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen. Du bist gar nicht in der Lage, alle einzuhalten. Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden.

Gesundheit und Fitness

Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen. Übertreibe nicht, gönne Dir regelmäßig eine Pause.

Beruf und Finanzen

Beruflich solltest Du nicht nachlassen und Dich weiterhin bemühen. Du hast Dir ein gutes Grundgerüst aufgebaut und kannst davon profitieren. Bei beruflichen Entwicklungen musst Du mit Verzögerungen rechnen. Du bleibst derzeit von großen kosmischen Einflüssen verschont und kannst ruhig und gelassen in die Zukunft schauen. Am Arbeitsplatz wirst Du von allen Seiten umworben, Dein Typ ist sehr gefragt.