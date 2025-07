Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 28.7. bis 3.8.2025

Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 28.7. bis 3.8.2025 lädt Dein Sternzeichen dazu ein, das Leben im Einklang mit dem Universum entspannt fließen zu lassen. Bewahre Ruhe und höre auf Dein Herz, dann ebnest Du in der nächsten Horoskop-Woche nicht nur in Liebesdingen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft.