Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

In der nächsten Horoskop -Woche bist Du als Wassermann besonders verführerisch. Die Sterne raten Dir, in Sachen Liebe zu Deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu stehen. Du möchtest mehr wissen? Hier findest Du Dein Wochenhoroskop für Wassermann vom 5.8. bis 11.8.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Verwöhne den Mittelpunkt Deines Herzens mit einer kleinen Überraschung. Da kommt Freude auf, und zwar auf beiden Seiten. Du solltest mal wieder für ungestörte Zweisamkeit sorgen. Du hast ein Gespür dafür, wie Du Dich ins rechte Licht setzen kannst. Jetzt kannst Du ganz die Harmonie genießen.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge für Entlastung. Körper und Geist sind ausbalanciert und kraftvoll. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform.

Beruf und Finanzen

Du signalisierst Interesse an echtem Zusammenspiel mit den Dir wichtigen Menschen. Somit bist Du im Team am besten aufgehoben. Greife beim nächsten Stellenangebot bedenkenlos zu. Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Dein Hang zum Perfektionismus macht Dich immer unzufriedener. Ändere etwas und lasse Deine Missstimmung nicht immer an anderen aus.